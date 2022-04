Comme Apple, Tesla ne livre plus de chargeur sur ses nouveaux modèles

- un câble Type 2, pour se brancher à une borne tripasée (11 ou 22kW)

- un chargeur monophasé (16A/32A) avec lequel on peut charger la voiture sur une simple prise électrique ou une prise P17, moyennant des adaptateurs

Les statistiques d'utilisation étaient très basses, donc semblaient inutiles. Pour compenser, nous inclurons + d'adaptateurs de prise avec le kit de connecteur mobile.

D'après Elon Musk,Comme Apple il y a quelques années, Tesla estime donc que fournir un accessoire n'est pas utile, même si ce genre de matériel n'est pas aussi courant chez les particulier qu'un simple chargeur USB.. Il est malheureusement actuellement en rupture de stock. Par ailleurs, Tesla n'en livrera plus avec les nouveaux modèles même si l'accessoire faisait parti de la commande.Cette décision reste quand-même regrettable :, et ce chargeur peut tout à faire permettre de recharger la voiture quotidiennement. En voyage, l'accessoire a également une grande utilité, alors même que le développement des petites bornes personnelles reste encore limitée.A noter toutefois qu'), ce qui permet de charger une bonne moitié d'une Model 3 Grande Autonomie (82kWh) pendant toute une nuit, et même pratiquement toute une batterie de capacité moyenne (60kWh).Enfin, pour les français qui nous lisent et qui rechargent quotidiennement à leur domicile,qui permet de. Cela permet de gagner quelque kWh chaque nuit, ce qui n'est pas négligeable -à condition d'avoir une prise adapté, et supportant un courant de 16A pendant des heures sans surchauffer.