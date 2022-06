Twitter peaufine les détails de sa fonction d'édition

Serait-ce enfin la dernière ligne droite avant la très attendue fonction d'édition de tweets ? Considérée comme une chimère, ouvertement refusée malgré les demandes des utilisateurs, la fonction serait vraiment sur le point d'arriver, Twitter peaufinerait les derniers détails avant son déploiement. D'après un développeur, la plateforme travaillerait sur une espèce de minuterie qui s'activerait lors de l'édition du message. Pour le moment, on ne sait pas vraiment comment seront signalés les messages modifiés : une simple indication (comme sur Slack par exemple), ou un accès à un historique ? Autre détail, il ne serait pas possible d'aimer, de retweeter ou de répondre à l'ancienne version d'un tweet édité. Cela signifie qu'il ressemblera presque à un tweet supprimé, et qu'on ne pourra interagir qu'avec la dernière version de ce tweet -ce qui semble très logique !