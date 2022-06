Apple présentera ses prochains résultats financiers le 28 juillet 2022

Par ici notre test du MacBook Pro 13" M2 (2022) !

Comme à son habitude, elle a mis à jour -pendant la nuit- sa page dédiée aux investisseurs, fixant la date avec un petit mois d'avance. Pour rappel, son exercice fiscal -à l'image de nombreuses firmes américaines- est: il commence le 1er octobre de chaque année pour finir le 30 septembre de la suivante.Cette présentation est très attendue : elle tiendra en effet compte en totalité les produits présentés lors de, le Mac Studio , l' Apple Studio Display , l' iPad Air 5 , l' iPhone SE3 et les nouveaux coloris d' iPhone 13 . On retrouvera également les premiers chiffres de vente concernant les tout derniers MacBook Pro 13 pouces dotés de la puce M2 Traditionnellement, la publication des résultats sera suivie par une séance de questions/réponses à laquelle prendront part, en leur qualité de CEO et CFO., Apple affichait un chiffre d'affaires de 81,434 milliards de dollars (+36,44% sur une année) et un bénéfice de 21,744 milliards de dollars (+93,23% sur un an).Les deux hommes l'ont déjà annoncé lors des derniers résultats, cette présentation sera affectée par différents facteurs : la poursuite de la pandémie depuis maintenant deux ans, la pénurie de pièces mais surtout