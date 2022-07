Internet en France : Netflix, Google, Akamai, Facebook et Amazon pèsent plus de la moitié du traffic

s’assurer à travers la régulation qu’Internet continue à se développer comme un « bien commun », où l’utilisateur est l’arbitre en dernier ressort

Les débits descendants en 2G/3G/4G atteignent ainsi en moyenne 71 Mbit/s, contre 49 Mbit/s l’année dernière, une progression soutenue après une baisse de régime constatée en 2020, en partie du fait du contexte sanitaire

Orange propose les meilleurs débits descendants, avec une moyenne de 142 Mbit/s sur l’ensemble de la France. Les utilisateurs 5G d’Orange en zone dense, où la plupart de leurs sites 5G sont déployés, disposent en moyenne de 227 Mbit/s. Il est suivi de SFR, avec 84 Mbit/s en moyenne sur toute la France et 145 Mbit/s sur les seules zones denses, puis Bouygues Telecom (71 Mbit/s en moyenne, 130 Mbit/s en zone dense). Free est dernier avec 31 Mbit/s en moyenne, avec peu de différences entre les zones denses et les zones intermédiaires ou rurales .

Cette édition propose: la qualité de service d’Internet, l’interconnexion de données, la transition vers IPv6, la neutralité du net, le rôle des plateformes et l’impact environnemental du numérique. Rappelons que le but affiché de ce rapport est deAprès une longue introduction rappelant les faits marquants de 2021 (régulation des plateformes, transition vers IPv6, les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en interprétation du règlement internet ouvert),. Ainsi, à l’été 2022, les opérateurs auront déployésur la plupart des box. En complément, 19 outils ont reçu un agrément de conformité pour la version 2020 duVient ensuite le plus intéressant! Ainsi, cette dernière est en nette amélioration pour tous les opérateurs, et ce dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses :Du côté de l’interconnexion des données, le trafic entrant vers les principaux FAI en France à l’interconnexion a augmenté de plus de 25 % en un an pour atteindre 35,6 Tbit/s à fin 2021.Enfin, du côté de l’IPv6, le taux d’utilisation progresse pour atteindre environ 50 % en novembre 2021.Enfin, parmi d’innombrables chiffres, l’Arcep veille toujours à garantir la neutralité d’Internet afin de garantir, à l’échelle européenne, un accès à un internet ouvert à 450 millions de citoyens. Pour cela, l’organisme avait mis en place la plate-formequi a reçu 295 signalements en 2021.En partenariat avec l’ADEME, il a été mis en évidence que. Grace à ces études, des indicateurs environnementaux seront bientôt publiés sur l’ensemble de l’écosystème numérique.