Cet ex-responsable juridique d'Apple risque 120 ans de prison pour fraude !

poursuites inconstitutionnelles

Ce stratagème visant à frauder Apple et ses actionnaires a permis à Levoff de réaliser des bénéfices d'environ 227 000 $ sur certaines transactions et d'éviter des pertes d'environ 377 000 $ sur d'autres

En 2019, il avait été libéré moyennant une petite. Mais il vient tout juste depour six chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières, selon le ministère de la Justice . Le jugement a étéRappelons que ce haut cadre -licencié en septembre 2018- est suspecté d'avoir, et ce, à des moments financièrement propices (à savoir avant les annonces de résultats trimestriels) et limiter ses pertes :. Son dossier s'annonceet de l'appréciation souveraine des juges. Enfin, l'ironie de l'histoire veut qu'il ait été en charge de la traque des possibles délits d'initiés au sein de Cupertino !