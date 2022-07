Samsung dévoilera ses tous derniers smartphones pliables le 10 août

Unpacked

, si on en croit cette image promotionnelle postée sur. Cette dernière montre la date, ainsi qu'une photo carrément floutée (et mauve) de ce qui pourrait être leAux dernières rumeurs, le Coréen devrait également présenter son, dont les rendus ont d'ores et déjà fuité en mai. Mais pour 2022, il semblerait que les nouveautés pour ces deux modèles soient, sans grandes révisions majeures au niveau du design.En outre, la firme devrait dévoiler ses nouvelles smartwatches, l. Peu de surprise de ce côté également, puisque des rendus se sont aussi retrouvés sur le net, un peu plus tôt ce mois-ci, semblant