Voici les premières images des Samsung Z Flip 4 et Z Fold 4

Les images ont été publiées par Evan Biass sur le site 91Mobiles et ressemblent fortement à du matériel marketing,(en dehors des nouveaux coloris, Blue, Voilet, Noir et Or pour le Z Flip 4 et Noir, Gris sombre et Champagne pour le Z Fold 4). Selon les rumeurs, le Z Fold 4 pourrait disposer d'un pratique emplacement pour ranger le stylet S Pen (compatible depuis la génération précédente).Pour appel, Samsung a annoncé avoir expédié près de 10 millions de smartphones pliables en 2021, montrant un intérêt certain pour ce type de produits. Il ne reste pas longtemps à patienter pour découvrir la fiche technique complète,. En sus des Z Flip 4 et Z Fold 4, le constructeur coréen devrait également lever le voile sur ses nouvelles smartwatches, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro.