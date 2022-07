Résultats : Apple sauve son trimestre grâce à l'iPhone et aux Services (+2%)

Pour rappel, son exercice actuel court du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et se trouve juridiquementpar rapport à l’année civile, comme cela est le cas pour de nombreuses firmes américaines à quelques exceptions près.Comme le précédent trimestre,: une pénurie de pièces, une pandémie fluctuante, le conflit armé en Urkraine et bien sûr l’inflation. Finalement, la situation a eu raison -pour la première fois- de la croissance délirante de Cupertino (+1,87% sur une année), qui affiche tout de même un beau chiffre d'affaires de 82,959 milliards de dollars et un bénéfice de 1,20 dollar par action, soit un total de 19,442 milliards de dollars (mais en baisse de 10,59% sur un an).Comme le prévoyaient les analystes,, soit presque la moitié des recettes de la firme (49,02% du CA global). Et pour ce trimestre, ce sont les seuls produits en hausse, le Mac et l'iPad chutant à nouveau !Notons que les ventes Mac Studio et les Studio Display sont entièrement comptabilisées, et celles -sur deux petites semaines- des MacBook Pro M2 . Ces derniers ont en effet été lancés le 17 juin dernier et commercialisé le 24 juin.De son côté,Mais cette situation était déjà connue au précédent trimestre, la firme ayant préféré privilégier les commandes et les pièces pour son produit phare (l’ iPhone ) et la tablette bénéficie d’une baisse d’une demande, les consommateurs ayant fait leurs achats pendant le confinement de 2021.Par comparaison, au 30 juin 2021, elle enregistrait un CA de 81,434 milliards de dollars et un bénéfice net de 21,744 milliards de dollars. L’ iPhone était déjà très fort avec 39,570 milliards de dollars (+49,78% sur un an), tout comme le Mac avec 8,235 milliards de dollars (+16,33%) et l’iPad avec 7,368 milliards de dollars (+11,94%).Cette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.