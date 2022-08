Apple Card : une enquête américaine ouverte sur les pratiques de crédit

Ce matin, c’est au tour de-la banque partenaire pour l’Apple Card- de faire l’objet d’investigations de la part du(l’autorité en charge de la protection des consommateurs aux USA). La banque a révélé cette information via un formulaire déposé hier auprès de la SApparemment, le Bureau enquête sur certaines pratiques concernant. Apple serait moins mise en cause que son partenaire à qui elle a sous-traité le dossier. Même si elle n’est pas nommée, l'Apple Card est vraisemblablement visée car elle est la seule carte de crédit grand public de Goldman Sachs, avec celle de General Motors. La banque a en effet lancé en janvier dernier, une carte avec le constructeur automobile, qui est davantage axée sur un programme de récompenses aux clients pour gagner plus de points à utiliser pour l'achat ou la location de Buicks, Cadillacs et autres voitures GM.Pour rappel, la banque a déjà fait l’objet d’une procédure en 2019, elle était accusée de. L'Apple Card a aussi son petit passif depuis son lancement en 2019, ayant connu quelques difficultés surqui empêchaient les utilisateurs de payer leurs factures ou d'accéder aux fonctionnalités de gestion de compte.