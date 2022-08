Face à la croissance de l’Apple Card, Goldman Sachs n’arrive plus à suivre

En fin de semaine dernière, on apprenait quede la part du(l’autorité en charge de la protection des consommateurs aux USA). La banque avait révélé cette information via un formulaire déposé auprès de la SEC. Le CFPB indiquait alors, les remboursements et la résolution des erreurs de facturation de Goldman Sachs.Aujourd’hui, on apprend, via CNBC , que. Ainsi, lorsque des clients demandent des rétrofacturations de produits et services (soit le remboursement d’un achat effectué par carte bancaire), Goldman Sachs doit suivre une procédure stricte pour parvenir à une résolution dans un délai acceptable. Apparemment elle aurait échoué à le faire.L’enquête porte donc surla résolution des erreurs de facturation, les remboursements, les rapports aux agences d'évaluation du crédit, etc. Mais des, Goldman Sachs ayant consacré plus de ressources à l'automatisation de parties supplémentaires du processus de rétrofacturation.Pour rappel,, elle était accusée de comportement discriminatoire pour avoir - a priori- accordé des lignes de crédit plus importantes en fonction du sexe., ayant connu quelques difficultés sur les taux de remise en argent erronés et des problèmes de système qui empêchaient les utilisateurs de payer leurs factures ou d'accéder aux fonctionnalités de gestion de compte.