Piece of Cloth

après une longue bataille contre le cancer du foie, apprend-on aujourd'hui de l'AFP. Né le 22 avril 1938 à, Issey Miyake avait 7 ans, le 6 août 1945, et en gardera des séquelles physiques à vie.Diplômé de l’université des beaux-arts Tama à Tokyo, il part s'installer àen 1965 et étudier à l’Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne. Puis il fonde son studio de création au Japon, et ses premières boutiques ouvriront quelques années plus tard à Tokyo et à Paris. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec de grands noms, comme. Il reçoit également laen 2016.Avec des chercheurs en textile et des ingénieurs, il a aussi travaillé dans un laboratoire de recherche-développement, contribuant ainsi à créer une fibre synthétique à partir d’une matière chimique recyclée.. A cette occasion, il visite l'usine, et remarque que tous les employés sont en uniforme, un uniforme conçu par Issey Miyake. Celui-ci est enpour éviter les accrocs et se transforme en gilet lorsque les manches zippées sont retirées.Si cette démarché n'a jamais été concrétisée, elle aura au moins donné l’idée à Jobs de créer son propre uniforme : il veut un pull col roulé noir., qu'il utilisera au quotidien. Rapidement le vêtement est devenu(porté avec un jean évidemment), dans un look copié et parodié par plus d'un...