Les employés de l'Apple Park arriveront-ils à travailler plus de 2 jours en présentiel ?

Décidément, le retour au 100% présentiel n'est pas pour demain chez Apple !Sous toutes réserves, les employés travailleraient désormais sur place mardi et jeudi, ainsi qu'un troisième jour fixé selon les besoins et nécessité des équipes. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la firme a déjà retardé cinq fois cette reprise, l'amélioration des conditions sanitaires permet aujourd'hui un retour progressif à la normale. Pour rappel,. Les employés étaient ainsi tenus de travailler à partir du bureau au moins un jour par semaine au plus tard le 11 avril, au moins deux jours par semaine avant le 2 mai et au moins trois jours par semaine au plus tard le 23 mai.