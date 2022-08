Confidentialité : Facebook signe enfin un accord de principe pour le scandale de Cambridge Analytica

accord de principe

afin de finaliser l'accord par écrit et de le présenter au tribunal

. Apparemment, ce weekend, ce vieux dossier a refait surface avec un accord de principe du réseau social, dont on ne connait ni le montant ni les termes.Pour rappel,Dans les faits, il avait permis à la firme britannique Cambridge Analytica (qui a fermé depuis) d'avoir notamment exploité -sans leur consentement- les données de près de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Ces informations auraient été utilisées en 2016 pour favoriser le vote des électeurs américains en faveur de. En juillet 2019, les autorités fédérales américaines ont déjà condamné Facebook à verser une amende des pour avoir trompé ses utilisateurs et avaient imposé un contrôle indépendant de sa gestion des données personnelles.Selon un document, Facebook indique soumettre le projet d'unet a demandé lapour 60 jours. Cette transaction permettrait de mettre fin à un recours collectif (le plus important) qui réclamait force dommages et intérêts au réseau social.