Résultats : Apple résiste encore à la crise grâce à l'iPhone et aux Services (+8%)

un Chiffre d'Affaires en hausse de 8%

un iPhone toujours fort

Des Macs qui résistent bien !

Un iPad morose qui attend un coup de fouet de l'iPad Pro M2 (au prochain trimestre)

Des Services et des Wearables au top !

Pour rappel, l'exercice de Cupertino court du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, et se trouve juridiquement décalé par rapport à l’année civile, comme cela est le cas pour de nombreuses firmes américaines à quelques exceptions près.Comme au précédent trimestre,: une pénurie de pièces, une pandémie fluctuante, le conflit armé qui s'enlise en Ukraine et bien sûr l’inflation. Rappelons que le consensus delui donnait une moyenne de 88,43 milliards de dollars de chiffre d’affaires, (une progression de 6,1%) et des bénéfices trimestriels de 1,26 dollars par action (soit une hausse d'une année sur l'autre de 1,6 %).Finalement, la situation n'a pu avoir raison de la croissance de Cupertino, avec unequi affiche tout de même un(en hausse de 0,83% sur un an). Sur l’année fiscale entière, Apple affiche un chiffre d’affaires de 394,328 milliards de dollars (365,817 milliards l'an dernier) et engrange un bénéfice de 99,803 milliards de dollars (94,680 milliards il y a un an).Comme le prévoyaient les analystes, l’iPhone reste le roi du monde, avec 42,626 milliards de dollars de revenus (+9,67%), soit presque la moitié des recettes de la firme (47,29% du CA global). Dans le détail,. Quant à lui, l'iPhone 14 Plus ayant été commercialisé le 7 octobre n'est pas du tout comptabilisé.. Notons que les ventes enregistrent les chiffres des MacBook Pro M2 (sur la totalité du trimestre) et partiellement ceux du MacBook Air M2. Dévoilé le 6 juin dernier, celui-ci n'a été commercialisé que le 15 juillet (mais se trouve déjà sur le Refurb depuis ce matin !)De son côté,Les consommateurs auraient-ils attendu les nouvelles tablettes pour se lancer dans l'aventure de Stage Manager ? Pour ce trimestre, aucune vente des nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2 n'ont été enregistrées et il faudra attendre le prochain trimestre pour avoir une idée du succès des tablettes.Pour rappel, au précédent trimestre, la firme avait préféré privilégier les commandes et les pièces pour son produit phare (l’iPhone) au détriment de l'iPad. En outre, la tablette accusait alors une baisse de la demande, les consommateurs ayant fait leurs achats pendant le confinement de 2021.(9,85% pour les nouvelles Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max, HomePod mini, etc.).Par comparaison, au 30 septembre 2021, tous les voyants étaient au vert avec un CA de 83,360 milliards de dollars et un bénéfice net de 20,551 milliards de dollars. L’iPhone était déjà très fort avec 38,868 milliards de dollars (+46,98% sur un an), tout comme le Mac avec 9,178 milliards de dollars (+1,62%) et l’iPad avec 8,252 milliards de dollars (+21,41%).Cette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.