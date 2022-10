Apple, des revenus dignes d'un PIB !

Et si Apple était un pays, quel serait son classement au PIB ?

Des prochains résultats trimestriel en fanfare ?

Première firme à atteindre les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière en août 2020, elle a brièvement dépassé les 3000 milliards en janvier de cette année. Si depuis le titre a perdu environ 800 milliards (ouch !), il n’en reste pas moins un excellent indicateur de la santé financière de Cupertino.Ainsi, sur les quatre derniers trimestres, Apple a déclaré un chiffre d'affaires de 387,542 milliards de dollars. Sur la liste du PIB du FMI, elle apparaitrait alors à la 39e position, entre la Malaisie (374,7 milliards de dollars) et les Philippines (393,6 milliards de dollars).Dans le détail et histoire de pousser le vice, rappelons que les dépenses en R&D ont atteint 6,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, soit de quoi battre la 152e place du Monténégro (5,8 milliards de dollars). Enfin, dernier chiffre parmi de nombreux autres, sur le seul troisième trimestre 2022,Pour rappel,Comme à son habitude, elle a mis à jour -pendant la nuit- sa page dédiée aux investisseurs, fixant la date avec un petit mois d'avance. Pour rappel, son exercice fiscal -à l'image de nombreuses firmes américaines- est décalé par rapport à l'année civile : il commence le 1er octobre de chaque année pour finir le 30 septembre de la suivante. Il s’agira donc du dernier trimestre de son exercice !Traditionnellement, la publication des résultats sera suivie par une séance de questions/réponses à laquelle prendront part, en leur qualité de CEO et CFO. L'année dernière à la même période, la firme affichait un chiffre d'affaires de 83,360 milliards de dollars (+28,84% sur une année) et un bénéfice de 20,551 milliards de dollars (+62,16% sur un an). Mais cette année, ce sera un peu plus compliqué.: la poursuite des conséquences de la pandémie, la pénurie de pièces, le cours fluctuant de l’action AAPL mais surtout les tensions géopolitiques autour de l'impact du conflit armé en Ukraine.