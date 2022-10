Une baisse significative des ventes de Mac d'ici Noël ! Pas de nouveaux Mac M2 avant 2023 !

Aura-t-on des MacBookPro 14/16 pouces M2 sous le sapin ?

impact significatif

D'excellents résultats au dernière trimestre pour les machines à la Pomme !

En effet, Luca Maestri a tiré la sonnette d’alarme concernant les Mac !Ce trimestre, les machines de Cupertino se sont, bénéficiant d’un bon boost des MacBook Air M2 et MacBook Pro 13" M2. Les remises sur les autres modèles dotés d’une puce M1 ont également contribué à une augmentation des chiffres.Mais le CFO a lancé un petitsur les bénéfices du prochain trimestre de décembre, et il a déclaré que. Il a même évoqué l’imminence d’unau premier trimestre fiscal de 2023 (celui allant d’octobre à décembre 2022).Plusieurs explications viennent soutenir cette future baisse.. Luca Maestri sous-entendrait ainsi qu'il n'y auraAux dernières rumeurs, la firme pourrait se passer de keynote pour une simple mise à jour de son catalogue et publication de communiqué de presse (comme pour les iPad 10 et iPad Pro M2).Après plusieurs trimestres glorieux,(contre 9,178 milliards de dollars en 2021, soit +25,39%). Ce retour vers les sommets aurait très bien pu se voir contrarié par les(entre pénurie de composants et reprise de la pandémie). Mais fort heureusement pour Cupertino il n'en est rien., avec le Mac mini M1 et l' iMac M1 ), la deuxième génération avec les M1 Pro / Max ( MacBook Pro 14 et 16 pouces ) mais aussi les Mac Studio Mais ce sont surtout leDévoilé le 6 juin dernier, ce dernier n'a été commercialisé que le 15 juillet (mais se trouve déjà sur le Refurb depuis ce matin !)