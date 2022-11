Twitter : vers une nouvelle version des badges de certification (or, gris et bleu)

Elon Musk sort les crayons de couleur pour sauver ses pastilles !

or

sept années incroyables et intenses

. Cette solution devrait permettre de rassurer les utilisateurs et d’éviter les usurpations d’identité, en passant par un système de vérification manuelle de chaque compte (mais reste-t-il encore suffisamment de salariés pour l’effectuer ?). Apparemment, les badges changeront de couleur en fonction du type de compte.Après un, le nouveau système entrerait en vigueur. Désormais, les entreprises arboreront une pastille. Les organismes gouvernementaux passent au gris, tandis que les particuliers resteront avec la célèbre pastille bleu. Le milliardaire promet davantage dela semaine prochaine, notamment au niveau de la mise en place de cette vérification individuelle.En attendant,-un chantier de titan- pour trouver la formule magique qui permettra à Twitter de devenir rentable (sans passer par les revenus publicitaires). Cette situation n’est pas sans soulever de grandes inquiétudes du côté de Bruxelles, où la plateforme a fermé ses bureaux. En effet, la Commission craignant quelque peu le non-respect des règles européennes.- et même celui de nombreux cadres comme Damien Viel, directeur général de Twitter France. Ce dernier a en effet annoncé son départ du réseau social en début de semaine. Pour autant, il ne précisait pas les conditions de ce dernier, à savoir s'il s'agit de sa propre décision ou pas. Quoiqu'il en soit, il refermait la porte après, tout comme d'autres ferment leurs comptes. On notait tout de même un certain regret et des sous-entendus fâcheux dans son dernier tweet...