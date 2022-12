RED : Apple se met au rouge pour soutenir la lutte contre le SIDA

Un programme ROUGE

Des chiffres très encourageants

Elle décline ainsi certains produits en rouge, dont les recettes sont reversées partiellement à la lutte contre le VIH, et dernièrement à d'autres causes sanitaires, comme le COVID-19.À l'occasion de la Journée mondiale du sida (le 1er décembre), la firme organise plusieurs initiatives.Ainsi les utilisateurs d'Apple Watch pourront télécharger. Du côté des magasins, il sera également fait la promotion de PRODUCT(RED) avec des vitrines dédiées. Pour les autres services, Apple Books, Apple TV et Apple Music présenteront également dudans leurs applications et leurs sites webs respectifs.Depuis le début du partenariat en 2006,, qui se dédie à la lutte contre le sida en Afrique subsaharienne. Plus récemment, (RED) a également dirigé les efforts concernant la pandémie de Covid dans ces même zones.Apple a également annoncé que les subventions soutenues (par elle même) se sont élevées àMais il n'est pas clair de savoir combien provient directement d'Apple. Mais ces dernières auraient aidé plus de. Parmi les autres chiffres, on notera la distribution de, ainsi qu'une aide matérielle apporté àafin d'empêcher la transmission du virus à leurs bébés.