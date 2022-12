Tony Fadell, le papa de l’iPod, dessine le dernier portefeuille crypto du Français Ledger

Un nouveau produit de LEDGER pour séduire un plus large public

Nous sécurisons 20% des cryptoactifs dans le monde et 30% des NFT

A quoi servent les portefeuilles de cryptomonnaie ?

. De la taille d’une carte de crédit et avec un écran, ce dernier affiche un look hyper moderne sans aucune rapport avec une clé USB. Il peut également s’emboîter avec d’autres Ledger.Tirant parti de la chute de FTX et d'autres services de cryptoactifs,Elle s’appuie d’ailleurs sur sesavec des ventes records de son produit de sécurité phare, le Ledger Nano X (il s’agit d’un petit coffre-fort personnel). Son chiffre d'affaires a effectivement été quadruplé en un mois, pour enregistrer plusieurs dizaines de millions de dollars. D’après Pascal Gauthier, son directeur général,, soit deux fois plus que l'an dernier., rajoutant qu'aucun de ses produits n'a jamais été piraté en sept ans d'existence.Depuis plusieurs années, la société propose à la vente, dont le Nano S ou le Nano X. Ces derniers permettent de sécuriser plusieurs opérations, à commencer par(certificats d’authenticité numériques associés à un contenu, généralement une image).Ils permettent également de(échanges sur des plateformes décentralisées, envois de cryptomonnaies, achats de NFT) lorsqu'il est connecté à un réseau via des logiciels comme Ledger Live ou encore MetaMask.