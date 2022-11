Tuto : créer et déployer une marketplace de NFT (non-fongible token) sur la Blockchain Ethereum

Créer et déployer une marketplace de NFT (non-fongible token) sur la Blockchain Ethereum

Au programme:



• Ecrire les contrats intelligents (des smart contract) avec Solidity et le code éditeur en ligne Remix IDE

• Implémenter le standard ERC-721 pour créer (mint), acheter et vendre des NFTs

• Déployer les contrats intelligents sur un réseau testnet Ethereum (Goerli)

• Connecter un portefeuille de crypto actifs Metamask

• Créer un projet bout en bout avec Truffle suite

• Transférer des fichiers sur le réseau IPFS avec l'API Pinata

• Se connecter aux technologies de la Blockchain avec ethers.js

• Créer une application fullstack décentralisée avec la suite Truffle, la librairie OpenZeppelin et l'API Infura

• Créer des interfaces visuelles responsives avec React.js et Bootstrap v5

• découvrir comment créer une collection de jetons non fongibles (NFTs)

• écrire, compiler et déployer un smart contract sur le réseau testnet Goerli

• implémenter le standard ERC-721 pour exécuter les fonctions de mint

• télécharger des fichiers sur le réseau IPFS (Interplanetary File System)

• développer une application décentralisée fullstack pour créer, acheter et vendre une collection de NFTs

Pour qui est ce cours ?

Les outils :

• Un code éditeur comme Visual Code Studio (Mac, Linux et Windows)

• Une dernière version de Node

• Une bonne connexion internet haut-débit

BLACK_FRIDAY_2022

L'univers des NFTs grandit à vitesse grand V., non interchangeables et inscrits sur la Blockchain Ethereum. On les trouve sur des marketplaces NFT qui sont légion sur la toile.Voici un tuto enregistré en anglais pour vous montrer comment créer votre propre marketplace.Avec ce tutoriel,vous accompagne pour :C'est un. Pour une meilleure expérience d'apprentissage, les apprenants devraient connaître les bases de développement : HTML, CSS et JavascriptRejoignez aujourd'hui l'univers Blockchain et des NFTs avec le code PROMO :