Coinbase estime qu'Apple a bloqué les transferts de NFT depuis son app

Une récente mise à jour des directives de l'App Store à l'origine de la discorde

diriger les clients vers des mécanismes d'achats autres que des achat in apps

désormais les applications ne peuvent pas utiliser leurs propres mécanismes pour déverrouiller du contenu ou des fonctionnalités telles que […] des cryptomonnaies et des portefeuilles de cryptomonnaie

Et concrètement ?

Apple a récemment en ce qui concerne les applications en lien avec des NFT et les applications de gestion de la publicité, précisant un cadre très strict d'utilisation. En application du nouvel article 3.1.1, les appsvendre des services liés aux NFT (minter, listing, transfert…), mais ellespasser via un achat intégré (hop une petite commission au passage).A contrario,. Plus précisément, Cupertino souligne que. En effet, la firme californienne veut que les frais de blockchain associés à un transfert NFT transitent par son système d'achat intégré à l'application (et hop une commission de 30 %).En effet, concernant les NFT, Cupertino a resserré la vis et impose son propre système de paiement aux applications, ce qui lui permettra dePar ailleurs, les achats de NFT pour déverrouiller certaines fonctionnalités sont désormais interdits, et ce, afin qu'ils ne puissent pas cacher des achats intégrés.En pratique, la firme californienne ne permet aux applications. En France, cette dernière dépend d'un agrément de(PSAN), qui est lui même octroyé par l’Autorité des marchés financiers (AMF).