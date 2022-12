Quelle sanction risquent les Français qui refusent le compteur Linky ?

Toujours pas de Linky pour 2 millions d'irréductibles !

Et à compter du 1er janvier 2023 ?

En cette période de sobriété énergétique et d'économie, le sujet fait couler de l'encre. Environrefusent toujours l'intégration d'un Linky et possèdent un compteur d'ancienne génération. Apparue en 2015, la petite boite vert fluo (certains le voient plutôt jaune) ne fait pas l'unanimité.Dans les chiffres,de compteurs Linky ont été installés en France, donten 2022. Parmi les clients qui n'ont pas encore pu bénéficier de son installation, on trouve plusieurs cas, comme les résidences secondaires mais également ceux qui refusent ou ne prennent pas rendez-vous.En pratique, il suffira de téléphoner au 0 970 83 19 70 et de composer le 2 pour communiquer cette donnée. Cette procédure permettra à leur fournisseur de facturer les consommations réelles et, dans ce cas, il n'y aura aucun frais de relève facturé en supplément.. En effet, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) avait déjà dévoilé sa stratégie et annoncé qu'elle envisagerait l'application de ce système d'ici 2025, pour les derniers. En mars, elle a autorisé Enedis à faire payer ces derniers à compter du 1er janvier. Mais cette amende pourrait bien augmenter dès 2025, à moins de s'astreindre à la communiquer tous les mois !