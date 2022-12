Coupure d’électricité : serez-vous concerné par le test de vendredi ?

Comment se passera le test de vendredi ?

d’une simulation d’une surtension du réseau électrique

Comment être prévenu des délestages ?

winter is coming

Evidemment le sujet soulève de nombreuses problématiques de fond, notamment au regard des personnes ou des sites prioritaires. Ou encore au niveau des économies d'énergies ou de la crise économique.Mais cette dernière relève plutôt d'un vent de panique. En effet, les tests effectués ce vendredi 9 décembre 2022 n’auront pas vraiment d'incidence pour les consommateurs puisqu’il s’agit, autrement dit un exercice virtuel, Enedis et RTE ne manipuleront pas vraiment le réseau mais réaliseront les tests par ordinateur pour analyser les mesures à prendre selon différents scénarios. Apparemment ce genre d’exercice se fait très régulièrement sur le réseau pendant une demie journée ou une journée, sans que personne ne s'en aperçoive.En effet,l'hiver devrait être difficile pour l'Hexagone au niveau énergétique et on pourrait subir des coupures de courant localisées, motivées par une capacité énergétique insuffisante pour répondre à tous les besoins.. L'application propose plusieurs fonctions : éco-gestes, FAQ et alertes. Ces dernières répondent à un code couleur simple : vert, orange ou rouge en fonction de la capacité énergétique de la zone où l'on se trouve. Elle peut aussi être paramétrée pour envoyer des alertes / notifications sur son iPhone.