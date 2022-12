Evie, une bague connectée avec des fonctions dédiées aux femmes

Une bague connectée avec des fonctions très féminines

Quel est le pouvoir de l'anneau ?

En tant que dispositif médical, Evie ira au-delà du statu quo des autres wearables sur le marché. Nous allons rassembler des données et des informations biométriques de qualité médicale dans un produit portable, confortable et contemporain.

informations exploitables

Ainsi, la firme américaine de produits de santévient de teaser sur l'Evie,(un autre sujet très à la mode, même chez Apple). Présentée lors du dernier, elle devrait refaire une apparition pour l'édition 2023, avec quelques améliorations et des informations complémentaires (notamment sur la charge ou l’autonomie).Contrairement à l'année dernière, elle possède désormais. Il n'y aurait à priori aucun abonnement supplémentaire (à confirmer).Côté design, certains pourront trouver quelques ressemblances avec celle commercialisée par Oura, à une petite différence près. En effet,, en forme de pointe, ce qui est à la fois très esthétique mais aussi un peu ennuyeux avec certains vêtements avec lesquels elle pourrait s'accrocher.Coté technique, la bague pourra mesureretc. Elle disposera d'une application compagnon avec des fonctions et analyses complémentaires.Mais cela ne s'arrête pas là. John Mastrototaro, PDG de Movano précise en effet :Le but serait alors de transformer ces mesures enBien évidemment,(sans préciser les modalités pour le moment). Elle serait actuellement en attente d'une autorisation de la FDA, qui fixera la date de sortie, ou encore les marchés visés.