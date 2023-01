Comment mieux courir grâce à l'application Ochy

Une app qui va analyser les mouvements via une vidéo

Comment cela fonctionne ?

. Le but est, ce qui devrait permettre de prévenir les douleurs et d’améliorer leurs performances sportives. Elle se destine aux coureurs, aux coachs mais aussi aux professionnels de la santé (kiné, ostéo, podologue...).Les deux cofondateurs d’Ochy -Perrine Chapot et Khaldon Evans- se sont rencontrés il y a plus de dix ans à l’université Central Missouri aux États-Unis. A l’époque, le second souffrait de problèmes de santé qui ont stoppé sa carrière de. Il croise alors le chemin d'une, qui a cherché à comprendre d’où venaient ces douleurs chroniques. Après de nombreuses recherches, ils trouvent la raison de cette gêne, dans un mauvais mouvement de pieds.Désirant revenir dans la course mais ne voulant pas dépenser des sommes astronomiques pour ce faire,De là, est créée l'application.En pratique, l'application utilise une intelligence artificielle. A partir d’une simple vidéo de quelques secondes montrant le coureur en action, les algorithmes vont se livrer à de savants calculs pour analyser les données de la même manière qu'un laboratoire : position de la tête, du buste, de l’attaque du pied au sol, etc.Dans un second temps, l'application va proposer des exercices personnalisés pour auto-corriger ses erreurs et ainsi gagner en rapidité.