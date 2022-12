Justice : Apple n'a pas plagié la fonction ECG de l'Apple Watch

Une victoire indirecte pour Apple !

Nous apprécions que la Commission de première instance et d'appel des brevets ait examiné attentivement ces brevets, qui ont été jugés invalides. Les équipes d'Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et des services qui responsabilisent les utilisateurs, y compris les fonctionnalités de santé, de bien-être et de sécurité de pointe que nous avons développées et intégrées de manière indépendante à l'Apple Watch. La décision d'aujourd'hui confirme que les brevets AliveCor avancés contre Apple devant l'ITC ne sont pas valables

Résumé des épisodes précédents

En effet, la Commission-qui est en charge des contestations et des appels dans le cadre des brevets- a invalidé aujourd'hui trois brevets d'AliveCor.Ces derniers étaient tous liés à la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque utilisée dans ses produits et elle accusait Apple de s'en être indument servi. Juridiquement, les brevets invalidés et les voies d'appel épuisées, AliveCor ne pourra plus alléguer de violation due ses droits de propriété intellectuelle.dans lequel elle précise :. Pour étayer ses propos, la firme affirmait que Cupertino aurait profité de son monopole sur le marché de l'analyse du rythme cardiaque -détenu via l'Apple Watch- pourL'entreprise médicale soutenait avoir développé en premier, la fonction d'ECG personnel et déclare qu’Apple a volé sa technologie de détection et d'analyse cardiologique. Elle l'accusait également d'avoir bloqué injustement son application SmartRhythm, qui fonctionne avec l'ECG de KardiaBand, le premier accessoire approuvé par la FDA pour l'Apple Watch.