Et si le stéthoscope était remplacé par une application ?

Une application qui pourrait remplacer le stéthoscope par un logiciel

Comment ça marche ?

un dispositif médical logiciel

il faut être dans un endroit calme et assis chez soi, pas dans un train ou dans une voiture

L'application serait capable d'analyser le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et le niveau de stress.En pratique, l'analyse de battement cardiaque est effectuée via la captation des mouvements des veines, notamment en haut du visage. Les mouvements de la cage thoracique sont détectés pour la respiration et pour le niveau de stress.Gaël Constancin, fondateur et PDG de i-Virtual, présente d'ailleurs sa solution comme. Il précise que pour l'utiliser,. Il ajoute également avoir été accompagné dans le développement de l'app par Docapost, Pfizer, Futur for care et Paris Santé Campus.Notons que Caducy est déjà intégré àdans huit pays, dont celle du portugais Knokcare – un pureplayer de la téléconsultation — ou Nouveal en France (Docapost), pour un parcours de télésuivi sur du plus long terme.Désormais,, afin de passer à la phase commerciale et de proposer un système de licence, dont le montant varie en fonction du volume d'utilisation. Pour 2023,en attendant d'autres champs d'applications possibles.On peut aisément voir des perspectives très intéressantes dans le cadre d'une, pour donner des informations médicales lors d'un appel en urgence, afin de pouvoir être orienté plus efficacement. Mais également le maintien des seniors à domicile, le bien-être, l'autosurveillance ou le coaching.