Faute d'électricité, les mineurs de cryptomonnaie sont bloqués par la vague de froid

Pas de minage par temps froid !

raison des conditions météorologiques extrêmes au Texas

aider à stabiliser le réseau électrique

La douche froide pour la cryptomonnaie

En effet, si les températures sont devenues plus douces en France,Comme la plupart des chauffages sont électriques outre-atlantique, la consommation a subi de plein fouet cette chute des températures (jusqu’à -45°C la semaine dernière, -55°C cette semaine).. Ces dernières ont eu pour conséquence une baisse de la puissance de calcul, allant jusqu’à quasiment 40%., enet faute d’énergie suffisante pour faire tourner les serveurs. Des réductions de puissance sont en effet mises en place pourPar ailleurs, rien ne va plus pour Core Scientific (une société américaine côtée et spécialisée dans le minage de cryptomonnaies).(qui avaient déjà perdu environ 98% de leur valeur cette année). Précisions que cette annonce n'est cependant pas entièrement liée à la tempête de la semaine dernière., comme l'effondrement de l'écosystème Terra Luna au printemps dernier, le crypto-krach au mois de juin, ou encore la faillite de FTX. Par conséquent, le bitcoin et l'ether -qui sont considérées comme les deux principales cryptomonnaies- ont perdu 70 % de leur valeur par rapport à leur montant historique obtenu en novembre 2021...