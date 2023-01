Suivez la santé cardiaque de votre chien 24/7 grâce à Invoxia !

Suivre la santé cardiaque de son chien en temps réel

tonus, niveau de stress, possibles maladies cardiaques dégénératives et congénitales

Désormais, le Smart Dog Collar remplit les fonctions suivantes :



- Suivi de santé : le collier est doté de capteurs radar miniaturisés qui permettent de détecter les micro-mouvements de la peau quelles que soient les caractéristiques du pelage. Grâce à l’IA, il peut dissocier les vibrations parasites pour fournir une information intelligible, telle que la fréquence respiratoire ou cardiaque et la signature cardiaque unique du chien.



- Suivi du de l'activité et du bien-être : temps de marche et de course, score de sommeil, nombre de repas, grattages, aboiements,…. et ce, afin de détecter une baisse de vitalité ou d’appétit qui peut être liée à des problèmes cardiaques, mais également des pathologies dermatologiques, ou liées à l’arthrose.



- Suivi de l'emplacement en temps réel 24/7 via Bluetooth, Wi-Fi et GPS.

Résistant à l'eau et à la poussière, le Smart Dog Collar -disponible en noir, gris, rouge, jaune et vert- sera commercialisé sur smartdogcollar.com début 2023