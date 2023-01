Cet oreiller connecté peut stopper les ronflements !

Parce que tout le monde n'aime pas le heavy metal dans son lit !

Comment ça marche ?

Et l'on ne peut que constater que la Corée du Sud se veut décidément très inventive cette année.Il s'agit d'unOn en profite d'ailleurs pour vous conseiller d'aller faire un petit tour sur leur site . La firme joue carrémentpour vanter son produit sous forme d'affiche pour un-vous l'aurez compris d'une salve de ronflements faisant trembler les murs...Notons que ce n'est pas le premier produit de la firme et que le Motion Pillow fonctionne de la même manière que les versions précédentes. Ainsiet immédiatement -non pas étouffer son occupant- maisEn se gonflant et se dégonflant -chacun indépendamment, ils vont tourner légèrement la position de la tête ce qui permettra de(CQFD). Apparemment ce procédé agira directement sur la position des cervicales en surélevant légèrement la tête et en appliquant desur les muscles autour des voies respiratoires.Petite merveille de technologie,, comme ceux de son partenaire de lit ou de son chien !