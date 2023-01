Apple en crise ? Réponse le 2 février !

Un trimestre plutôt morose ?

Far Out

Une nouvelle crise à venir ?

Pour rappel, son exercice fiscal -à l'image de nombreuses firmes américaines- est décalé par rapport à l'année civile : il commence le 1er octobre de chaque année pour finir le 30 septembre de la suivante. Il s’agira donc du. Lors des précédents résultats, Apple avait déjà évoqué des difficultés de productions, qui s’étaient révélées exactes avec une véritable pénurie d’iPhone 14 à Noël !Si la demande est demeurée forte, l'offre s’est trouvée limitée. En effet, face à la recrudescence des cas deet les mesures sanitaire drastique en Chine, l'usine deà Shengzhou n’a tourné qu’à 30% en novembre et décembre. Or cette dernière produit 80% des iPhone dans le monde.En outre contrairement à l’année dernière,. Ces dernières étaient pourtant prévus mais là encore la production en rade est venu noircir le tableau.Notons que seront comptabilisés les chiffres de vente concernant les produits dévoilés lors dusoit les tout derniers iPhone 14, iPhone 14 plus, iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max, les nouvelles Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2. On trouvera aussi ceux de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2.. Inutile de dire à quel point les deux hommes seront attendus.. L’an dernier, lors de son premier trimestre fiscal 2022 (allant du 1er octobre au 31 décembre), Apple avait affiché un chiffre d'affaires de 123,945 milliards de dollars (+11,22% sur une année) et un bénéfice de 34,630 milliards de dollars.En 2022, avec 71,628 milliards de dollars (+9,19%), l'iPhone pesait plus de la moitié des recettes de la firme (57,79%). De leur côté, les Mac avaient confirmé leur ascension amorcée avec les Mac M1 avec 10,852 milliards de revenus. Si en janvier 2022, l'iPad était en net recul de 14,07%, avec 7,248 milliards de dollars, les ventes pourraient profiter de la sortie de l'iPad 10 et de l'iPad Pro M2. Enfin, les Services devraient maintenir leur croissance forte (+23,82% avec 19,516 milliards en janvier 2022), tout comme les Wearables (Apple Watch, AirPods / Pro / Max, HomePod mini).: la poursuite des conséquences de la pandémie, la pénurie de pièces, le cours fluctuant de l’action AAPL mais également les tensions géopolitiques autour de l'impact du conflit armé en Ukraine.