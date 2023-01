Face aux mouvements sociaux, Apple demande un audit de sa gestion des salariés

un audit sur l’emploi dans les Apple Store

l’embauche d'une entreprise qui a une expertise en matière de droits du travail et qui ne conseille pas les entreprises sur la façon d'éviter la syndicalisation

aussi indépendante que possible

Des écarts manifestes au niveau du respect des droits de l'homme

un grand écart apparent entre les politiques déclarées d'Apple en matière de droits de l'homme, en matière d'organisation des travailleurs et ses pratiques

des employés n'aiment plus Apple

Il faut dire que. À tel point que Cupertino aurait accepté l’intervention d’un cabinet extérieur afin de vérifier la conformité de ses directives internes par rapport aux droits de l'homme et à la législation du travail.Cette dernière a confirmé un audit d'évaluation des pratiques. Dans ce document, il est indiqué qu’Apple a souhaitéprécisant que l'entreprise choisie devra êtreMême la ville de New York a dû intervenir par l’intermédiaire de Brad Lander ). Ce dernier a aidé à lancer la discussion avec Apple au nom des fonds de retraite publics des travailleurs de la ville. Il a indiqué avoir constatéEn effet, le monsieur officie au sein du conseil municipal de la ville, et dirige les efforts visant à protéger les travailleurs et à construire une économie plus équitable.. Elle a été officiellement accusée par le(NLRB) pour avoir enfreint les lois sur la liberté syndicale à Atlanta et à New York. Une récente étude précisait également que les employés d'Apple n'aimaient plus trop y travailler En juin dernier, l'Apple store de Towson (du côté de Baltimore, dans le Maryland) avait dû céder face à la pression et la révolte des employés . Ces derniers sont arrivés à créer le premier syndicat de Cupertino ! C'est en effet un genre un peu particulier d'élections qui s’était tenu : le vote a permis de valider le principe d'une représentation syndicale à 65 voix pour (sur 110 employés).