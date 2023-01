Elon Musk refuse désormais de payer les loyers du siège social de Twitter

Une recherche constante d'économie, certes

Un moyen de pression pour renégocier les loyers ?

Les locaux de Twitter à Londres (loyers impayés aussi)

Après avoir licencié plus de la moitié de ses salariés et vendu boites à pizza ou plantes vertes , l'homme d'affaires a pris la décision d'arrêter de payer le loyer de son siège de San Francisco -un immeuble de huit étages situé au 1355 Market Street.L'affaire fait d'ailleursdu côté de la Baie. En effet,-le propriétaire des locaux- vient de saisir la justice contre Twitter pour récupérer les loyers de décembre et de janvier. En effet, la somme n’est pas neutre puisqu'il s'agit de la jolie bagatelle de plus de 6 millions de dollars pour 43 000 mètres carrés de bureaux.il reste tout de même 3,1 millions de dollars d'arriérés.Mais. Le propriétaire cherche également à augmenter le montant mensuel à 10 millions de dollars, en faisant jouer une clause du bail, déclenchée lors du transfert du contrôle de l'entreprise.Bien évidemment, voilà qui ne s’inscrit pas dans la quête d’économie de l’homme d’affaires ! Elon Musk ne l'entend pas de cette oreille et voudrait au contraire en profiter pour revoir à la baisse -et non à la hausse- le montant des loyers, utilisant ce levier pour faire pression. Mais il n’est pas sûr que les tribunaux américains le suivent…