Andrew Tate arrêté grâce à un tweet de Greta Thunberg ! (et une pizza ?)

Tel est pris, qui croyait prendre ?

liste complète de ma collection de voitures et les énormes émissions de chacune d’entre elles

Le tweet de trop

balancé

assurée que les deux frères [étaient] en Roumanie avant d’agir. Nous utilisons toutes sortes d’informations, comme celles en sources publiques, mais ce ne sont pas les seules employées

Récemment,-ex-champion de kickboxing bien connu pour ses discours de haine et sa violence envers les femmes- a été autorisé à revenir sur Twitter. Entre Noël et le jour de l'an, il s'était d'ailleurs pris le bec avec, qu'on ne présente plus vraiment.Le 27 décembre dernier, il poste un messagede ses trente-trois véhicules (plutôt polluants). S'adressant à la jeune militante, il lui demande de bien vouloir luison adresse afin qu'il puisse lui envoyer sa. Ce à quoi la demoiselle lui répond poliment d'en lui écrivant au mail suivant :... (objectivement, il fallait le faire).Sous le coup de l'émotion, le monsieur a doncbrillamment tweeté une vidéo avec cigare et. D'après les rumeurs publiques, cette dernièrejustement permis sa localisation et son arrestation en moins d'une journée.A posteriori, la, en charge de l’enquête,en effet l'implication de la boîte à pizza et rappelle que l'opération était menée depuis un certain temps par les forces de l'ordre. Elle précise que plusieurs perquisitions étaient en cours mais qu'elle s'étaitQuoiqu'il en soit, cela montre bien tout l'intérêt des ROSO (Renseignement d'Origine Sources Ouvertes ou OSINT - Open Source INTelligence). Pour rappel, cet acronyme couvre toutes les pratiques d'investigation reposant sur la recherche, la collecte et l'analyse de toute information non classifiée.L'histoire se finit donc le 28 décembre où Andrew Tate est appréhendé enpour trafic d’êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel organisé. Le tout avec une conclusion assez caustique de la part de Miss Thunberg. Au passage, le tweet de cette dernière a enregistré des records de popularité, se plaçant dans le Top 10 de la plateforme avec. Rappelons que le tweet le plus liké de Twitter reste l'annonce du décès de l'acteur Chadwick Boseman, star du film Black Panther, avec 7 millions de cœur.