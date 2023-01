Twitter brade son mobilier pour renflouer ses caisses

Qui veut une statue de Twitter pour 100 000 dollars ?

Résumé des épisodes précédents

Ce mercredi 18 janvier, une statue à l’effigie de l’oiseau bleu de Twitter a été vendue pouret une autre plus petite à. Après avoir mis en vente 1,5 milliard de comptes inutilisés , le réseau multiplie les mesures pour réaliser des économies depuis son acquisition fin octobre.D'après, l'entreprise qui a organisé la vente en ligne, l’opération comportait 631 lots -tous plusles uns que les autres. Au programme, des bureaux, des machines à café, des objets de déco (dont une structure / pot de fleurs de deux mètres de haut en forme de @, des équipements de cuisine…. Il a mis en avant les finances catastrophiques du réseau, expliquant que l'entreprise perdait plus de 4 millions de dollars par jour.La publicité représente, mais les opinions et certaines décisions récentes de l’homme d’affaires sur la modération des contenus ont amené de nombreux annonceurs à aller voir ailleurs. Et ce n’est pas avec l’interdiction des clients tiers que la situation va s’améliorer.