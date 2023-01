Le développeur de Tweetbot lance Ivory, un client tiers pour Mastodon

Un nouveau client tiers pour le concurrent de Twitter

La fin des clients tiers pour Twitter

. Mais avec la récente décision d' Elon Musk d'interdire les clients tiers pour Twitter, Tapbots ale développement de cette nouvelle application et se concentre sur cette dernière., on retrouve la même interface générale avec des onglets pour une vue de la timeline, des mentions, des notifications, un profil, des listes.. Il permet de prendre en charge plusieurs comptes, propose des notifications pour certains contenus (ou une mise en sourdine), des sondages, des signets, des messages privés mais aussi desParmi les nouvelles fonctions à venir, on notera l'édition de profil, l'édition de messages, l'amélioration des hashtags, l'amélioration des notifications et une barre de navigation améliorée.Sur son compte de développement,ce qui pourrait empêcher certaines applications de fonctionner.en particulier, notamment lesquelles n'auraient pas été respectées.Pour rappel, des applications Twitter tierces (Tweetbot, Twitterrific, Birdie, Echofon...) sont devenuesil y a quelques semaines. Certains avaient évoqué un bug temporaire, et pourquoi pas une erreur interne, avant de réaliser qu'il pourrait s'agir d'une décision intentionnelle, voire pérenne. Par la suite, un ingénieur logiciel senior de Twitter avait précisé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais bien d’un acte délibéré et que de nombreux employés de Twitter n'étaient même pas au courant de ce qui se passait.