Accepteriez-vous d'être soigné par le docteur ChatGPT ?

A quand un docteur ChatGPT ?

Le célèbre Docteur holographique de Star Trek: Voyager

Déroulement du test

Plus largement, après ses incartades dans le domaine scolaire et universitaire, graphique ou musical Le problème n'est pas de simplement fournir des éléments de réponses dans le cadre d'une recherche , ce qui pourrait tout à fait s'entendre comme un réel progrès dans un parcours de soin ou dans le cadre d'une prise en charge accélérée. En effet,En pratique,. Si les questions s'appuyant sur des images avaient été retirées, il restait des questions ouvertes (quel est le diagnostic compte tenu des informations suivantes... ), ainsi que des questions à choix multiples sans justification ou avec justification.Deux examinateurs ont noté le travail, et un troisième a tranché les écarts entre eux. Le bot a obtenu un score situé. Précisons qu'il convient d'avoir au moins 60% pour le réussir, soit un très beau résultat.Aussi bien sur le niveau des étudiants en médecine américains ou celui des diplômes, sur le déroulement des examens à distance. Ou encore les capacités hors normes de ce bot et les incroyables usages...