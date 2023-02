Apple appelée à se justifier en matière de liberté d’expression !

Les gafam dans le collimateur du Congrès

ces dernières n’auraient pas répondu de manière adéquate aux demandes

Des accusations d’atteintes à la liberté d’expression !

collusion signalée par le gouvernement fédéral au niveau des Big Tech pour réprimer la liberté d'expression

en matière de protection et de promotion des principes fondamentaux de la liberté d'expression, y compris en examinant la façon dont les acteurs privés se coordonnent avec le gouvernement pour réprimer le discours protégé par le premier amendement.

la censure de points de vue légitimes sur des questions, telles que la politique du Covid-19 ce qui irait à l'encontre de la politique de la Maison Blanche

Ainsi,vient d’être mis en demeure de partager des informations sur les politiques deau niveau d’Apple, et ce, avant le 23 mars 2023. La même requête a été présentée à Alphabet (Sundar Pichai), Amazon (Andy Jessy), Meta (Mark Zuckerberg) et Microsoft (Satya Nadella). Il s’agit là plus particulièrement d’étudier la place laissée à laApparemment, ce même comité serait passé à la vitesse supérieure, il aurait tenté à plusieurs reprises de sede ces cinq entreprises depuis décembre dernier. Mais,Dans un communiqué , l’entité se veut assez ferme, elle entend en effet vérifier uneElle y rappelle le rôle du CongrèsL’affaire a -en outre- une, puisque les membres républicains de la Chambre enquêtent poursurou encore de ses règles internes et son culte du secret . Notons que malgré les récents soucis au niveau du contrôle des contenus sur Twitter, Elon Musk n’a pas été inclus dans cette liste très sélect !