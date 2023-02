Pour 10 ans passés chez Apple, que reçoivent les employés ?

Un prix en aluminium !

La précédente version du prix

Un packaging digne de n’importe quel produit Apple !

Votre 10-year Award est fabriqué à partir du même aluminium de la série 6000 que nous utilisons pour fabriquer nos produits. Les restes du processus de production sont collectés et reformulés pour créer un alliage 100 % recyclé et sur mesure. L'alliage est ensuite coulé en lingots, puis chaque lingot est coupé en blocs qui sont usinés pour obtenir leur taille définitive. La surface est finement sablée et les bords sont découpés avec un diamant. Le bloc est ensuite anodisé pour terminer la finition et créer une couche protectrice. Enfin, un logo Apple en acier inoxydable est fixé au centre.

Dans une vidéo publiée sur YouTube,propose unplutôt intéressant (on notera au passage l’Apple Watch Ultra et une bague connectée qui ressemble fortement à une Oura).Apparemment, Apple aurait procédé à un petitde cette décoration honorifique,! Ce trophée est d’ailleurs fabriqué à partir du même aluminium que les autres produits de la marque, avec une belleau centre.Dans la boite, on trouve un petit message de(avant le prix), mais aussi uneexpliquant en détail le processus de production.