Une IA pour écrire Kaamelott 2 ? C’est pas faux !

Le scénariste est une IA

Pour écrire Kaamelott deuxième volet, la première chose que je fais quand j’ouvre mon ordinateur, c’est d’ouvrir un logiciel que j’ai appelé KV2 Robot.command, qui est un logiciel écrit en Python, et qui dit ce que je dois faire. Dans le fil N°X, qui concerne ça, ici il y a ça, il te manque ça, et il faut que tu fasses venir ça. Cet acteur là qui est censé être dans telle situation, il n’y est pas encore, alors qu’il est censé y être ce jour là. Et donc en fait, mon camarade de jeu quand j’écris KV2, c’est une espèce de R2D2 fabriqué exprès.

Les fans de la saga moyenâgeuse le savent,. Pour ce film, il s’est entouré d’une équipe technique, mais également d’une IA dans le cadre de l'écriture du scénario. Non, il n’est pas question de ChatGPT ici !En effet, au cours d’une, lors du, qu’il a-qu’il a lui même programmé en python- pour l’aider à écrire la suite des aventures du Roi Arthur et de sa cour (à partir de 40:47 dans la vidéo).Plaisantant ensuite,. Mais comme il le dit lui-même, à son âge, il assume. Malgré tout, il indique commencer à obtenir un peu respect de ses propres équipes lorsqu’il peut démontrer les capacités de son nouveau copain et le temps gagné avec son KV2 Robot.command.