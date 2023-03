Avec ChatGPT, Apple aurait-elle changé de stratégie IA ?

Une réorientation nécessaire

Un projet secret ou un réel retard ?

L’apprentissage automatique va plus vite que jamais, et le talent que nous avons ici est vraiment à l'avant-garde

changement technologique significatif

Dans cette situation il est difficile pour elle de détourner le regard et elle pourrait bien. Ainsi, selon, du fait de l’attention médiatique accaparée par ChatGPT, toutes les grandes sociétés techs -Apple en tête- seraient en train de réévaluer leurs investissements dans ce segment. D’autant que Microsoft a déjà placé ses pions , en investissant des millions dans OpenAI et compte intégrer rapidement cette technologue au sein de ses apps. De son côté, Google a présenté son Bot , dénommé Bard, en février dernier à Paris, mais avec un succès mitigé.Cette nouvelle approche se fait nécessairement via des processeurs de nouvelle génération aptes à gérer ce type d’opérations.. Elle dispose également de Siri, qui est largement perfectible . De plus il lui manquerait une solution logicielle capable de rivaliser avec la concurrence.Si cela devait se confirmer,. En effet, la firme californienne avait informé tenir son sommet annuel de l'IA en présentiel au Steve Jobs Theatre de l'Apple Park en début de mois.Le responsable de l'IA de Cupertino avait été des plus classique dans sa présentation, sous-entendant que la firme était dans la course sans préciser à quel stade.. Les discussions en sont restées sur des thèmes généraux comme l'apprentissage automatique et les progrès de l'Intelligence Artificielle au sein d'Apple. On peut aussi se rappeler du, qui auraient quitté les services iCloud, santé et les groupes de recherche sur l'IA.