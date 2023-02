Après les réponses à tout sur Microsoft, ChatGPT vend des livres sur Amazon

ChatGPT est désormais dispo sur l'app Bing

parce que nous savons que 64 % des recherches se produisent sur les téléphones mobiles, nous publions toutes les nouvelles applications mobiles Bing et Edge pour servir de copilote pour le Web même lorsque vous êtes loin de votre bureau

ChatGPT, un auteur à succès !

tous les livres de notre boutique en ligne doivent respecter nos directives en matière de contenu, y compris en respectant les droits de propriété intellectuelles et toutes les autres lois applicables

Ayant flairé l'affaire depuis de nombreux mois, Microsoft récolte aujourd'hui les effets de son investissement précoce dans le robot conversationnel. Apparu à la première heure au sein de son moteur de recherche, Redmond poursuit ses expériences avec ChatGPT, en proposant désormaisDans son communiqué de presse, la firme se veut réaliste, voire terre-à-terre :Aussi depuis hier,On pourra alors poser toutes les questions que l'on veut et recevoir des réponses avec la même fiabilité que sur un navigateur de bureau. En outre, Microsoft a ajouté la possibilité d'effectuer des recherches vocales -accessibilité oblige !Autre nouveauté,Toujours depuis hier, il est possible d'ajouter Bing aux chats de groupe, de le questionner et de fournir des réponses à l'ensemble du groupe. Attention toutefois, pour profiter pleinement de ce nouvel, il faudraDésormais,et ne connaît même pas le syndrome de la page blanche. En effet, le bot aurait déjà écrit plus de 200 livres en vente sur Amazon et sa boutique Kindle. Au programme : romans, manuels techniques ou livres pour enfants ! A chaque fois, ChatGPT est crédité comme auteur ou co-auteur.Mais Amazon se veut rassurante. A, elle précise que