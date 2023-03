Google pourra-t-elle rattraper la présentation ratée de son ChatBot Bard ?

Un lancement raté !

Des améliorations "normales" à prévoir

plus il y aura de personnes qui l'utiliseront, meilleurs seront les LLM (large language model), pour prédire les réponses susceptibles d'être utiles

humaine

Après une annonce catastrophique il y a quelques semaines, Google a enfin lancé son propre robot conversationnel, mais ce dernier a beaucoup de chemin à faire. Dénommé, le ChatBot de Google ressemble fortement à la version proposée par Microsoft avec OpenAI . D'après le groupe de Mountain View, ce bot utiliserait un langage simple,Mais la présentation officielle avait quelque peu cafouillé. Lors de sa démo, Google a voulu montré les intérêts pratiques illustrant plutôt des erreurs importantes, la sanction avait été immédiate. Juste après la démo, Alphabet s'est effondré en Bourse, perdant plus de 7,7% le soir même à la clôture (soit 115 milliards de dollars).L'accès n'est possible, pour l'instant, que depuis les Etats-Unis et le Royaume-Uni. L'interface est celle d'un site internet, distincte du moteur de recherche de Google, avec un espace dans lequel l'utilisateur peut taper une question.Pour répondre à la polémique sur les compétences du bot, Sissie Hsiao et Eli Collins -deux VP Google-, précisent que. Se basant sur les données de conversations écrites, l'algorithme s'enrichira de cette manière et affinera ses réponses.Pour rappel, Bard s'appuie sur LaMDA, un modèle de langage conçu par Google.Pour autant, Google fait montre de prudence et précise l'existence de garde-fous pour limiter les inexactitudes ou la longueur des échanges...