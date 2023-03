Microsoft va monétiser ChatGPT via la pub sur Bing

La pub 2.0 est lancée !

En pratique, comment cela va se passer ?

Microsoft affiche très clairement son penchant sans limite pour le bot d'OpenAi. Forte de son investissement sur ChatGPT, Microsoft a réussi à relancer Bing, qui va peut-être! En effet, grâce à cette cure de jouvence, certaines entreprises pourraient bien investir à nouveau dans le moteur de recherche.Comme annoncé il y a quelques semaines, Redmond avait commencé à étudier la question des publicités au sein de son moteur de recherche et avait organisé. Il s'agissait de relancer son produit et présenter une démonstration d'une version plus humaine, susceptible de(et donc, par effet boule de neige davantage d’annonceurs).A cette époque plusieurs questions se posaient comme : où et comment placer judicieusement la publicité ? En haut de la fenêtre, en plein milieu, de manière aléatoire sur la fenêtre ?Apparemment, la firme serait passée à la phase supérieure. Dans l’exemple ci-dessous, tweetée par un ingénieur de Glean (une solution de recherche d’entreprises),, ce qu'il fait.Au-delà de cette recherche, le bot va proposer des réponses avec des liens affichant des signes(pour indiquer la pub)., un site spécialisé dans le comparatif des prix et la recherche de voitures neuves ou d’occasion.Cette présentation rejoint les premiers éléments de réflexion, à savoir des réponses sponsorisées. Par exemple, si un utilisateur demandait quels sont les meilleurs restaurants coréens de la capitale,(on espère alors que cela soit signalé dans ce cas).