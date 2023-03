OpenAI lance GPT-4, mais vous l'avez déjà essayé

Voici GPT-4

subtile

toujours imparfait, toujours limité

toujours plus impressionnant lors de la première utilisation qu'après avoir passé davantage de temps en sa compagnie

Microsoft Bing utilisait GPT-4 depuis le début

L'organisation de recherche sur l’intelligence artificielle annonce ce soir le lancement de la dernière évolution de son grand modèle de langage GPT-4 (Large Language Models en anglais, ou LLM). GPT-3.5 ) par un fonctionnement multimodal(à l'image de ce que l'on obtient avec ChatGPT),. La firme met en garde les utilisateurs qui s'attendent à une révolution en expliquant que la différence entre GPT-3.5 et GPT-4 est, et ne sera pas forcément évidente à l'usage. Selon le dirigeant d'OpenAI, Sam Altman, GPT-4 est, ajoutant qu'il semble, suggérant ainsi qu'un humain en aperçoit encore assez vite les limites.Certains utilisateurs ayant eu la curiosité (et ils semblent nombreux selon les dires de Microsoft) d'essayer la nouvelle fonctionnalité de Bing basée sur ChatGPT se sont déjà frottés à GPT-4. En effet, Microsoft vient de confirmer que, bien que la firme évoquait jusque-là l'utilisation de GPT-3.5 dans sa communication officielle.Il n'est pas forcément étonnant que Microsoft ait eu la primeur de GPT-4 puisque, au sein d'une structure ayant nécessité un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars et cumulant des dizaines de milliers de GPU Nvidia A100 et H100 (des puces extrêmement performantes et coûteuses embarquant jusqu'à 80 Go de mémoire HBM2e). OpenAI précise que le modèle GPT-4 va être utilisé par des firmes comme Duolingo, Be my Eyes, Morgan Stanley, Stripe, Khan Academy ou encore par le gouvernement islandais (afin de préserver sa langue).et sera également accessible sous la forme d'une API afin de simplifier son intégration par les éditeurs tiers.