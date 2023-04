Les employés des Apple Stores français réclament une hausse de salaires, mais pas que !

Grèves et revendications

Apple Pay nous +

Apple présente iGrève

de luxe

• une augmentation de 7% des salaires

• plus de visibilité sur les planning

• moins d'irrégularité sur les horaires

• une meilleure estime des gestionnaires de stocks (qui font un travail plus physique, parfois loin des boutiques et avec des charges lourdes)

• Une meilleure estime du bruit dans les boutiques

turnover

Les revendications en détail

La multinationale Apple ne protège pas ses employés français et dans le monde face à l'inflation, la direction estime que les "primes" et "réévaluations de salaire" de l'année 2022 sont suffisantes pour faire face à cette crise.



Les employés Apple ne sont pas commissionnés, et les salaire de base ne sont pas plus élevés à poste égal que dans d'autres entreprises du « retail de luxe » comme Apple aime se définir.



C'est pourquoi les employés Apple Retail France demandent aujourd'hui une augmentation de 7% pour tous les employés des magasins français sans distinction et décorrélée de la performance.



Les employés ont une visibilité à seulement deux semaines sur leurs plannings, en plus d'une irrégularité des horaires sur une tranche horaire large de 7h à 20h30. Cela ne leur permet pas de s'organiser dans leurs vie personnelle à moyen terme.



C'est pourquoi ils demandent à la direction de revoir la manière dont leurs plannings sont faits : pour les contrats 35 heures avoir une visibilité à plus d'un mois sur les plannings.



Les équipes gérant les stocks et acheminant les produits vers les clients, font face à des problèmes de fatigue (physique et mentale) et de santé liés au port de charges lourdes, gestes répétés et à des magasins techniquement compliqués pour faire le métier de la meilleure manière (zone de stocks éloignés, escaliers, bruit).



C'est pourquoi ils demandent pour ces derniers, la création d'une prime de pénibilité.



De plus nous aimerions que la direction se penche plus sérieusement sur les problèmes liés au bruit dans les magasins.





L'entreprise qui était très orientée vers le bien-être de ses employés a pris un tournant et s'oriente plus vers la productivité de ceux-ci que vers leur santé ou problématiques personnelles.



Par exemple, l'entreprise n'accompagne pas les mères revenant d'une période de congé maternité comme il le faudrait, ou encore, les personnes exprimant un mal-être sont invitées à reconsidérer leur place dans l'entreprise.



Ils voudraient que leur entreprise se soucie du bien-être de ses employés, de tous ces employés toute équipe confondue et cela comprend aussi le leadership.

Pour l'occasion, et profitant sans doute des manifestations sociales de ces derniers jours,, à coup d'affiches, de débrayages et de petits rassemblements devant les boutiques.Au travers de slogans commeou encore, les tracts affichent également des petits graphiques montrant. Certains estiment même qu'Apple vend des produitscôté clients, tout en ne se montrant pas au niveau en matière de primes et conditions de travail.Parmi les revendications, on notera aussi :Si l'augmentation de salaire parait légitime durant les périodes d'inflation, on rappellera aussi qu'-payés pleinement malgré les fermetures et sans fermeture de poste. A l'inverse, beaucoup d'employés nous disent aussi qu'-via des horaires variables et peu de visibilité sur les planning notamment.Bref, comme toujours, les avis divergent forcément un peu sur les conditions de travail, et il y a aussi-à Paris, il est souvent plus difficile de se loger correctement que dans certaines villes comme Dijon ou Marseille.