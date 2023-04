Face à la crise, Apple va finalement procéder à des licenciements

Une vaguelette de licenciements

probablement très petit

effort de rationalisation

améliorer l'entretien des magasins à l'échelle mondiale

La gestion de crise par Apple

D'aprèsPour le moment, leur nombre exact n'est pas encore connu, mais il devrait être. En revanche, la mesure est symbolique et a toute son importance dans la stratégie de Cupertino.En interne, la firme aurait présenté ces suppressions d'emplois comme un. La société a déclaré aux employés que les changements devraientet que les employés concernés auront le soutien d'Apple.. Elle s'était contentée de faire des coupes budgétaires ou de ne pas remplacer certains postes de salariés partis volontairement (retraite, démission...). Plus récemment, elle aurait également prévu de modifier les modes de versement des primes , en conservant le même montant annuel.Pour rappel, le 14 novembre dernier, Tim Cook avait confirmé que Cupertino allait suivreet les limiter à certains secteurs -évoquant des investissements à long terme et une politique de l’emploi dans la durée.Le gel de l'embauche a permis d'éviter les licenciements généralisés que d'autres entreprises technologiques ont annoncés ces derniers mois.Enfin, il y a quelques semaines et dans le même ordre d'idées (même si la comparaison n’est pas équivalente), Tim Cook avait demandé et obtenu