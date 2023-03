Apple en crise ? Entre gel des embauches et modification du versement des primes

Report des primes et pas de remplacement des départs

Un gel en hiver

mis en balance les commentaires des actionnaires, la performance exceptionnelle d'Apple et une recommandation de M. Cook d'ajuster sa rémunération à la lumière des commentaires reçus

Selon(et le toujours très bien informé Mark Gurman), il semble que la situation ait été réévaluée.. Concrètement, les employés sur le départ (retraite ou démission) ne seraient tout simplement pas remplacés. Une décision qui a eu moins le mérite de préserver le maximum d’emploi, maisEn outre, la firme californienne prévoirait également de, en conservant le même montant annuel. Jusqu’à présent, elle proposait des bonus, payés en deux fois -en avril et en octobre- pour certains départements. Il serait désormais question. Ainsi, le personnel des opérations, du commerce de détail et d'autres groupes serait traité comme celui de l'ingénierie logicielle et des services, qui ne touchait qu’une seule prime par an (le montant final n’en étant pas diminué).Le 14 novembre dernier, Tim Cook avait confirmé que Cupertino allait suivreet les limiter à certains secteurs -évoquant des investissements à long terme et une politique de l’emploi dans la durée.Dans le même ordre d’idée (même si la comparaison n’est pas équivalente), le CEO avait demandé et a obtenu ce weekend. Par conséquent, sa rémunération cible pour 2023 sera de. Pour rappel, cette dernière se composera toujours d'une part fixe et d'une part variable en fonction des résultats de la firme.En effet,Le comité de rémunération a donc repris ses précédents propos et