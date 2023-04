Et deux Apple Store en Inde pour les 18 et 20 avril

sounds of Mumbai

Songs from New Delhi’s past and present

En effet, Apple vient de confirmer les deux dates d'inauguration de ces deux magasins,. Pour le moment, celui-ci ne propose pas de jolie bâche décorée mais seulement une mise en avant sur le site d'Apple, avec des fonds d'écrans à thème pour tous les appareils pommés. Les deux sites devraient proposer les mêmes produits et services que n'importe quel magasin dans le reste du monde, avec des sessions Today at Apple.Pour les fans et les curieux, elle propose aussi