Apple fait changer le droit du travail en Inde pour produire l'iPhone

Une délocalisation à tout prix

De grosses modifications des conditions de travail

Parmi les autres changements, on notera :



- plafonnement du nombre d'heures de travail par semaine à 48 heures

- plafonnement du nombre d'heures supplémentaires par semaine à 48 heures

- lissage du volume d'heures supplémentaires sur trois mois à 145 heures (contre 75)

- assouplissement du recours au travail de nuit pour les femmes

Un lobbying de fond

Dans un souci de rationalisation (mot à la mode), Apple et son plus grand partenaire, Foxconn, viennent de faireet avec succès pour. Malgré certains déboires , le pays est en lice pour récupérer une partie très importante de la production depuis la Chine. Mais pour cela, il convient de renforcer un certain nombre de points.Selon le, ces changements concernent l. Mais c'est surtout unequi va pouvoir être mise en place (ce qui n'était pas possible en Inde contrairement à la Chine). Désormais, Apple pourra compter sur deux quarts de travail de 12 heures (contre 9 auparavant), ce qui permettrait de tourner 24 heures sur 24 !Ces changements surviennent alors que(et leur dépendance) en Inde, et ce, pour accélérer la production de certains produits. Il n'est pas question de se retrouver à nouveau en pénurie d'iPhone pour Noël 2023.La publication fait d'ailleurs état d'un puissant lobbying dans ce dossier. Mais il faut rappeler que bien avant d'occuper le siège de CEO, il était COO d'Apple () et était en charge de toutes les ventes et opérations mondiales, y compris la gestion de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, les activités de vente, de service et d'assistance sur tous les marchés et tous les pays.